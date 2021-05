Kāpēc vīrieši labprātāk rada teātri, nevis apmeklē to?

Bet kāpēc tik neliels procents latviešu vīriešu apmeklē teātri? Turklāt ņemsim vērā, ka daļa no šiem 27%, visticamāk, ir teātrī tāpēc, ka atnākuši līdzi sievām. Stereotipiski vīriešos dominē racionālā, loģiskā kreisā smadzeņu puslode, tāpēc iespējams izteikt pieņēmumu, ka vīrieši uzskata teātri (un mākslu kopumā) par pārāk emocionālu - tas nav paredzēts stereotipiskam “īstam vīrietim”. Dramaturģija ir teātra pamats, ko no prozas atšķir tieši konfliktu un darbību specifisks virknējums ar mērķi skatītājā radīt katarsi jeb līdzpārdzīvojumu. Visticamāk, vīrieši labprātāk patur savas emocijas pie sevis un negrib ļauties mākslas manipulācijai.

Dailes teātra aktrise Lelde Dreimane no savas pieredzes saka: ‘’Tā nedaudz stereotipiski domājot, jā, sievietēm vairāk interesē teātris, koncerti, mākslas telpas. Stereotipiski un ar smaidu atbildot, uz šiem pasākumiem var (un pat vajag) pucēties, tāpēc sievietēm tie labāk patīk. Vīriešiem atkal patīk sports, un šī tēma aizņem ļoti lielu daļu vīrieša prāta un laika. Saistībā ar dzimuma proporcijas nevienlīdzību režisora profesijas piemērā, jāpiekrīt, ka sieviešu režisoru ir mazāk, bet tad būtu atsevišķs stāsts par to, kādi stereotipi valda ap režiju un sievietēm un kā tas ietekmē šo situāciju.’’

Iespējams, tieši teātra spēja “izsist” mūsu emocionālo pasauli no līdzsvara ir īstais iemesls, kāpēc vīriešiem patīk to radīt pašiem, bet ne pārāk patīk to pieredzēt. Tomēr rūpes par savu emocionālo pusi pieprasa to reizi pa reizei arī kārtīgi izpurināt ar spēcīgu mākslas pieredzi! Māksla nav domāta vienam konkrētam dzimumam, tā ir paredzēta ikvienam un ļauj mums kļūt par iejūtīgākiem, saprotošākiem, radošākiem un mīlošākiem indivīdiem.