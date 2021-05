LTRK: Atsevišķi uzņēmēji gatavi piedāvāt bonusus vakcinētajiem darbiniekiem

No Endziņa teiktā izriet, ka viņš nav pret atvieglojumu piedāvāšanu vakcinētajiem valstiskā mērogā, tomēr LTRK ieskatā cilvēku loks, kam būtu piešķirami dažādi atvieglojumi, būtu jāpaplašina. Viņš norādīja, ka pašreiz ar valdības lēmumu ir ieviesti atsevišķi atvieglojumi personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19, kā arī tiem, kas to ir pārslimojuši. LTRK cer, ka šo cilvēku lokam tiks pievienotas arī personas, kurām analizēs uzrādās antivielas, kas var liecināt par to, ka cilvēks Covid-19 pārslimojis bez simptomiem, pašam to nezinot, tādējādi oficiālajā statistikā šāda persona nemaz neparādītos.