Būt vīrietim man nozīmē būt patstāvīgam, atbildīgam un drosmīgam

Mums ir tas gods iztaujāt vienu no vīriešiem, kurš zina, ko nozīmē gan risks, gan rūpes par sevi, – Ritvaru Straumi. Ritvars Straume ir uzņēmuma "RAIBUM" vadītājs un līdzdibinātājs. Uzņēmums piedāvā personalizētu ceļošanas piederumu izveidi, ieklausoties ikviena klienta vēlmēs un izprotot katra gaumi. Ritvars ir lielisks paraugs tam, kā nebaidīties no savām ambīcijām, uzdrošināties riskēt un uzticēties savai intuīcijai. Viņš ir piemērs, kā nemitīga vēlme attīstīties un rūpes par sevi un apkārtējiem rezultējas harmoniskā privātajā dzīvē un veiksmīgā karjerā. Viņš ir veiksmīgas, pārliecinātas vīrišķības modelis, kurš nebaidās atzīt savas kļūdas un mācīties no tām.

Vārds “risks” visbiežāk tiek asociēts ar kaut ko negatīvu, taču ne vienmēr tas tā ir. Risks mēdz būt kā virzītājspēks uz priekšu, uz tālāku attīstību. Ik dienu katrs no mums sastopas ar neskaitāmām situācijām, kurās ir jāpieņem lēmumi, kas nereti iet roku rokā ar zināmu risku. Doties ceļojumā uz Izraēlu vai izvēlēties citu galamērķi? Iegādāties māju vai labāk nogaidīt? Investēt jaunā darbības virzienā vai neinvestēt? Arī es ar šāda tipa jautājumiem sastopos regulāri un situācijas, kad risks ir atmaksājies, par laimi ir vairākumā. Viens no piemēriem ir tāds, ka savas karjeras sākumā es četrus gadus strādāju tā, it kā darbs būtu vienīgā mana aktualitāte. Rezultātā pienāca brīdis, ko dēvē par izdegšanu. Tad sev uzdevu jautājumu: “Riskēt un likt punktu līdz šim sasniegtajam?” Noriskēju. Taču izrādījās, ka tas nebija punkts, ko liku, bet gan komats, jo pēc gada es atgriezos ar jaunu degsmi un turpinu to darīt arī šodien.