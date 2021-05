Latvija testē pašvaldības: Kas sakārtos politisko vidi Liepājā?

Problēmas un risinājumi

Šeit izlozes kārtībā bija iespēja visiem deputātu amata kandidātiem izteikt savu redzējumu par to, kā novērst ar korupciju saistītās problēmas novadā nākotnē. Uldis Lipskis (NA) uzsvēra, ka ir jāpalielina kontrole tieši iepirkumu dokumentu sagatavošanai un organizēšanai. Kā dažus no iespējamajiem mehānismiem viņš minēja tiešu deputātu kontroli vai neatkarīgo juristu piesaisti. Savukārt Gunārs Ansiņš (LP) pauda pārliecību, ka jāstiprina uzraudzība tieši kapitālsabiedrībām. Jautāts, kā tieši to izdarīt, viņš atklāja, ka varētu veikt papildu auditēšanas un budžeta analizēšanas pasākumus. Toms Andersons (AI) izteicās, ka ir nepieciešams veikt vadītāju “rotāciju”, izvērtējot to darbību. Jānis Vilnītis (LRA) gan pauda, ka šobrīd pašvaldībā ir ļoti spēcīga iepirkumu daļa, taču viņš atklāja, ka iespējams uzlabojums būtu nodalīt šobrīd apvienoto auditu daļu, kas pārrauga gan kapitālsabiedrības, gan atsevišķos uzņēmumus.