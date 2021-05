Pirms neilga laika VIZIA vaicāja, kurus galamērķus ir vērts apmeklēt, plānojot skaistus brīvdienu atpūtas brīžus kopā ar savu ģimeni. Atsaucība bija patiešām milzīga, un kārtējo reizi ļāva pārliecināties, cik Latvijā ir daudz skaistu vietu! Uzvarētājs, kuru izlozējām - 25 gadīgā Airita no Mazsalacas ieteica Skaņākalna dabas parku.

Aglona

Kā apdzīvota vieta Aglona zināma jau kopš laikiem pirms mūsu ēras. Ap 1700. gadu tur uzbūvēta dominikāņu baznīca un klosteris, no kā tālāk attīstījusies arī Aglonas pilsēta, ar tajā esošo pasaulslaveno mūra baznīcu, kuru pabeidza 1800. Gadā. Pilsētas nosaukums saistīts ar egļaino apvidu (latgaliski: agliena), un apkārtnē joprojām ir daudz skaistu egļu mežu. Neskaitāmie ezeri, upītes, dīķi un meži ik gadu piesaista tūkstošiem cilvēku ne tikai no Latvijas, bet no visas pasaules. Starp populārākajiem apskates objektiem Aglonas apkārtnē ir Aisbahovas muiža, kuras pirmssākumi saistāmi ar 17. gadsimtu, kā arī Velnezers (Čertoks), par kura ietekmi uz cilvēkiem klīst ne mazāk leģendu kā par Pokaiņu mežu.