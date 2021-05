Pētījums: Vēja elektrostaciju radītā skaņa neietekmē veselību

Zināms, ka Ziemeļvalstis ir atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas līderes. Aptuveni 50% no Somijas kopējās saražotās enerģijas tiek ražota no atjaunojamiem resursiem. Tā kā šajā valstī ir izvirzīts mērķis arvien palielināt atjaunojamās enerģijas līmeni, Somijas valdība ir ieinteresēta objektīvas informācijas piedāvāšanā sabiedrībai. Somijas valdības pasūtītajā plašajā ilgtermiņa pētījumā, ko veica Somijas Tehnisko pētījumu centrs (VTT Technical Research Centre of Finland), pierādīts, ka vēja turbīnu troksnis negatīvu ietekmi neatstāj. Pētījuma veicēji ir pārliecināti, ka rezultāti ir tik nozīmīgi, ka spēs mazināt sabiedrības līdzšinējās bažas un kliedēt neizpratni.