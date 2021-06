Situācija tūrisma nozarē: Vasara tiek gaidīta, taču uz ceļotāju masām lielas cerības netiek liktas

Latvijas otrā galā esošās Kuldīgas aktīvās atpūtas centra vadītāja Jana Bergmane atzīst, ka nelielas bažas rada tas, ka, visticamāk, šajā vasarā būs ievērojami mazāk tūristu no Igaunijas un Lietuvas, kas pērn veidoja apmēram 30-35% no kopējā tūristu skaita Kuldīgas pusē. Tas saistīts ar ieceļošanas noteikumiem, kas cita starpā no abām kaimiņvalstīm paredz arī pašizolācijas prasību. "Diemžēl "Baltijas burbulis", kāds bija iepriekšējā gadā, pašreiz nestrādā," saka Bergmane un piebilst, ka pašreiz spēkā esošo prasību dēļ arī par daudz tūristu no citām valstīm nevarot būt runas.