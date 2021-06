Ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā augstākais kopš 2011. gada

Pieaugums ir no 23,9% līdz 25,5%. Respektīvi – ceturtā daļa no ekonomikas mums ir ēnu ekonomika. Lietuvā šis pieaugums bija no 18,5% līdz 20,4%, bet Igaunijā – no 14,3% uz 16,5%. Tās ir lielākās atšķirības.