Cīņa pret ēnu ekonomiku nav tikai divu institūciju uzdevums jeb kā dažādas nozares cīnās pret "ēnām"

Atverot datus, tika veicināta ne tikai informācijas kvalitāte, bet arī stiprināta komerctiesiskā vide, padarot to caurspīdīgāku un drošu pašiem uzņēmējiem.

Lai attīrītu uzņēmējdarbības vidi no fiktīviem uzņēmumiem un “tukšām čaulām”, Reģistrs laika posmā no 2018. gada līdz 2020. gadam vērsās pret virkni ekonomiski neaktīvo[1] kapitālsabiedrību, izbeidzot to darbību. Kapitālsabiedrības, kuras nereaģēja uz Reģistra sūtītajiem brīdinājumiem un nenovērsa konstatētos trūkumus, tika izslēgtas no komercreģistra.

Kopumā minētajā laika posmā tika izslēgti nepilni 42 tūkstoši subjektu. Taču Reģistrs necīnās ar “tukšiem” vai fiktīviem uzņēmumiem post factum. Kontroles mehānismu piemēro, arī reģistrējot jaunu komersantu, proti, ikviena persona tiek pārbaudīta VID iesniegtajā riska personu sarakstā. Tāpat informācija saskaņā ar likumdošanu tiek nodota VID par saņemtajiem pieteikumiem, ja ierakstīšanai pieteiktajā juridiskajā adresē jau ir reģistrēti vairāki šajos reģistros reģistrētie tiesību subjekti, filiāles, ārvalstu komersantu vai organizāciju pārstāvniecības.

Tas pats attiecas, ja pieteikumā norādītais valdes loceklis, pārstāvēttiesīgais biedrs, cita pārstāvēttiesīgā amatpersona vai prokūrists ir valdes loceklis, pārstāvēttiesīgais biedrs, cita pārstāvēttiesīgā amatpersona vai prokūrists vairākos šajos reģistros reģistrētos tiesību subjektos; viens no kapitālsabiedrības dibinātājiem jau ir viens no dalībniekiem vairākās sabiedrībās ar ierobežotu atbildību, izņemot gadījumu, kad viens no kapitālsabiedrības dibinātājiem ir publiska persona Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē;

Tāpat informācija tiek nodota VID, ja šajos reģistros reģistrētā tiesību subjekta vienīgais dibinātājs vai viens no dibinātājiem ir persona, kura bija vienīgais dibinātājs vai viens no dibinātājiem vairākos šajos reģistros reģistrētos tiesību subjektos gada laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža (norma stāsies spēkā 2022. gada 1. jūlijā).

Likuma iepriekšējā redakcija paredzēja noteiktus sliekšņus, kurus sasniedzot Reģistram informācija bija nododama VID, taču ar grozījumiem likumdevējs atteicās no konkrētu risku vērtējumu norādīšanas, atstājot VID kompetencē izvērtēt, cik augsti riska sliekšņi nosakāmi.

Tāpat ar grozījumiem Likumā tika paredzēta informācijas apmaiņa starp VID un Reģistru, lai ierobežotu tādu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu – juridisko veidojumu dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēju – darbību, kuri nav iesnieguši VID ziņojumu par savu darbības veidu.

Reģistra ieskatā līdzšinējā sadarbība ar VID ļauj efektīvi pārraudzīt komercvides dalībniekus, kā arī reaģēt uz signāliem, kas norāda uz iespējamiem ēnu ekonomikas riskiem un mazināt tos.

Tieslietu ministrija uzsver, ka ēnu ekonomikas apkarošana ir svarīgs katras valsts uzdevums, lai tā spētu ekonomiski attīstīties un celt iedzīvotāju labklājības līmeni. Tieslietu ministrija līdz šim ir pilnveidojusi gan normatīvo regulējumu, gan Tieslietu ministrijas iestāžu un citu iestāžu savstarpējo sadarbību.