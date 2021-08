Kā notiek valsts budžeta izdevumu pārskatīšana?

Līdz ar to izdevumu pārskatīšanas procesa pamatā ir ekspertu sadarbība un savstarpēja uzticēšanās, lai uz patiesas informācijas pamata varētu modelēt finansiāli izdevīgākos un efektīvākos risinājumus.

Šogad izdevumu pārskatīšanas rezultātā tika rasti 172,8 miljoni eiro, no kuriem 102,2 milj. eiro novirzāms ministriju aktuālajām prioritātēm, savukārt 70,6 milj. eiro novirzāms citām kopējām prioritātēm.

Jāpiebilst, ka valsts parāds 2022.gadā varētu sasniegt 50% no iekšzemes kopprodukta (IKP), izriet no FM sagatavotājām makroekonomikas prognozēm.

Pēc FM minētā, šā gada beigās vispārējais valdības parāds prognozēts 49,6% apmērā no IKP jeb 15,56 miljardi eiro. Savukārt 2022.gadā, pie nemainīgas politikas, valsts parāds varētu sasniegt 50% no IKP jeb 17,015 miljardus eiro.

No FM sniegtās informācijas izriet, ka valsts parādu plānots mazināt 2023.gadā, tam gada beigās samazinoties līdz 48,1% no IKP, bet 2024.gada beigās tas varētu būt 47,6% apmērā no IKP.