Nauda runā ⟩ Situācija uz Baltkrievijas robežas: karā jādomā plašāk nekā vien par tankiem un karavīriem

Pasaules kartē raugoties, Eiropā ir ļoti droša un pārtikuša dzīve. Tāpēc skaidrs, ka cilvēki vēlas doties uz šejieni. Skaidrs, ka migranti būs gan no Āfrikas, gan no Āzijas. Tie dodas ne tikai uz Eiropu, bet arī uz Ziemeļameriku un Austrāliju.

“To, cik daudz migrantu būs Latvijā, ir atkarīgs no dažādiem faktoriem. Runājot par Baltkrieviju, tā ir Baltkrievijas īstenota speciāla operācija. Tas ir atkarīgs gan no mums pašiem, kā varam nosargāt savu robežas, gan no tā, ko darīs mūsu kaimiņvalstis,” saka Latvijas Ārpolitikas institūta vecākais pētnieks Māris Andžāns.