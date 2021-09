Investori norāda uz nodokļu sistēmas neprognozējamību kā šķērsli investīciju piesaistei

"Nepieciešams apzināties valsts budžeta plānošanas laika periodu un to, ka jebkādas nodokļu izmaiņas šajā periodā faktiski nozīmē uzņēmumu vajadzību pārplānot savu nākamā gada budžetu. Tādējādi nodokļu tiesību aktiem un to papildinājumiem vai izmaiņām galīgajā redakcijā būtu jābūt pieejamiem nodokļu maksātājiem vismaz astoņus mēnešus pirms to stāšanās spēkā, izņemot gadījumus, kad notiek labvēlīgāku normu ieviešana," uzskata FICIL.