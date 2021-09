Gandrīz katrā otrajā arodskolā nav sava psihologa. Silvijas skola bija piesaistījusi psihologu no ārpuses, bet tas attālināto mācību laikā atteicās konsultēt tiešsaistē.

Vispirms viņa sāka graizīties. Derēja jebkurš ass priekšmets – šķēres, žiletes. Lai mamma neredzētu, uzadīja sev aproci, ar kuru noslēpt griezuma vietu. Fiziskās sāpes palīdzēja novērst uzmanību no emocionālajām. Silvija* tobrīd mācījās 7.klasē. Viņai sāpēja, ka labākās draudzenes viņu atstūma. Trīspadsmit gadus vecai meitenei tas var nozīmēt pasaules galu. Viņas visas trīs bija klases teicamnieces un arī līderes.

“Nekad neesmu sapratusi, cik daudz tā ir slimība un cik – alkas pēc uzmanības,” Re:Baltica saka Silvijas mamma. “Viņai jau no zīdaiņa vecuma ir izteikta vajadzība pēc uzmanības. Visu laiku bada sajūtā par uzmanību.”

9.klasē Silvija mēnesi noslimoja, iekavēja mācības, pasliktinājās atzīmes. Viņa pārdzīvoja. Kādā sevišķi sliktā decembra dienā Silvija aizgāja mājās un mēģināja izdarīt pašnāvību. Sekoja diena reanimācijā un pēc tam divi mēneši Bērnu psihiatrijas klīnikā Rīgā. Pēc iznākšanas viņai nozīmēja ārstēšanos slimnīcas dienas stacionārā, bet rindā bija jāgaida pusgadu. Viņām nebija laika gaidīt, tādēļ mamma meklēja palīdzību no malas.

Fiziskās sāpes no sagraizītās locītavas ļāva uz brīdi aizmirst sirdssāpes. Lai mamma neredzētu, Silvija ap locītavu nēsāja aproci. FOTO: Reinis Hofmanis

Silvija nomainīja skolu. Pamatskolu pabeidza lauku skolā, pēc tam iestājās profesionālās izglītības koledžā citā pilsētā. Sākums bija labs. Viņa bija kursa teicamniece. Jau pirmajā semestrī viņa arī sāka tikties ar skolas algotu psiholoģi, kas ikdienā strādāja pilsētā. To skola piedāvāja valsts apmaksāta projekta PUMPURs ietvaros.

Pirmajā pandēmijas ierobežojumu vilnī visvairāk cieta tieši jaunieši, kam jau iepriekš bijušas mentālās veselības problēmas. Savā rakstā Satori par piedzīvoto pandēmijas laikā pusaudžu psihoterapeits Nils Konstantinovs raksta: “Tie, kas graizījās, sāka graizīties vairāk. Tie, kas daudz sēdēja pie datora, vairs no tā nepiecēlās. Tie, kas bija trauksmaini, atteicās iet ārā no mājām, dzīvojot paniskās bailēs no saslimšanas.”