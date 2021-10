Jau tuvākajā laikā "Rīgas satiksme" pasažieriem piedāvās jaunas biļešu iegādes iespējas

Brauciena pašizmaksa nav ne divi eiro, ne 1,15 eiro. Šī cena ir atkarīga no tā, cik daudz ir jābrauc un cik daudz pasažieru ir jāpārvadā. Brauciena pašizmaksa ir krietni vien virs diviem eiro, norāda Innusa.

“Pašizmaksa svārstās no 2,80 līdz 3 eiro atkarībā no transportlīdzekļa veida. Tie, kuri nopērk biļeti par diviem eiro pie vadītāja, - pašvaldība tāpat piemaksā šo starpību,” skaidro Innusa.

Nav liela māksla palielināt cenas. Ja politika ir samazināt autobraucēju skaitu, tad ir jāmeklē iespējas, kā to izdarīt. Pasažierim ir jābūt motivētam to darīt. Ja patērētāja izdevumi, braucot ar privāto transportu, būs mazāki nekā ar sabiedrisko transportu, tad mēs iegūsim pretējo efektu,” saka Innusa.

Tādējādi nevar skatīties uz uzņēmuma izdevumiem un ieņēmumiem no biļetēm – jāskatās no kopējā labuma, ko sabiedrība un pašvaldība gūst no šī kopuma – cik cilvēku pārvietojas un ar kādu transportu viņi pārvietojas. Tādēļ uzņēmumam nav plānu celt braukšanas maksu.