LTRK vīzija “Latvija 2070”: izglītota sabiedrība, gudra valsts pārvalde un eksportspējīgi uzņēmēji

“Galvenie vaļi, uz kuriem vajadzētu balstīties Latvijas valsts labklājībai pēc teju piecdesmit gadiem, būtu jābūt kvalitatīvai izglītības un veselības sistēmai, kā arī inovācijām – ne tikai tehnoloģijās, bet arī savstarpējās attiecībās, valsts pārvaldē, izglītības un zinātnes sistēmā, nodokļu politikā, starptautiskajā sadarbībā un citās svarīgās jomās,“ secina viens no konferences iniciatoriem, LTRK prezidents Aigars Rostovskis .

Viņš aicina pārstāt baidīties no kļūdām un iet tālāk ar stipru nacionālo pašapziņu un ambīcijām, kuras mērķtiecīgi tiek iedzīvinātas. “Eksporta pieaugumam ir jābūt par vienu no galvenajām valsts attīstības prioritātēm, jo tikai tā varēsim sasniegt labklājību. Ir jāpārtrauc darbības, kuras neatbilst izvirzītajām. Orientēšanās uz mērķi, nevis procesu, ar katru lēmumu tuvojoties vēlamajam rezultātam, palīdzēs mums būt par tādu valsti, no kuras citas varēs mācīties un pārņemt labāko praksi. LTRK ir politiski neitrāla organizācija – uzņēmēju un akadēmiķu satikšanās vieta,“ uzsver LTRK prezidents.