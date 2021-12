Kurš dižgars spēja izdzert pat 50 tases dienā? 10 fakti, ko tu nezināji par kafiju

Salīdzinot ar kafijas pagatavošanu karstā ūdenī, “cold brew” kafija ir mazāk skābena, tās garša ir maiga, līdzsvarota ar nelielu, dabīgu saldenumu. To var baudīt melnu, bez papildu piedevām, vai uz tās bāzes pagatavot lieliskus aukstus kafijas kokteiļus.

Tiek uzskatīts, ka kafijas aromāts no rīta aktivizē smadzenes un asinsriti, kā arī samazina stresu. Izdzerot kafiju, kofeīns ļoti ātri sasniedz asinis, iespējams, pat nieka 10 minūšu laikā. Tajā esošais kofeīns stimulē prāta darbību un vielmaiņu. Savukārt kafijā esošie antioksidanti palīdz "pamosties" un labāk darboties smadzenēm un ķermenim.

Johans Sebastians Bahs savulaik ir sarakstījis “Kafijas kantāti” par sievieti, kura bija nonākusi kafijas burvības varā. Šajā skaņdarbā nobažījies tēvs cenšas atrunāt jauno dāmu no šī ieraduma, bet uz viņa aizrādījumiem meitenes atbilde ir nemainīga: “Kafija – mana viena vienīgā svētība, saldāka par tūkstošiem skūpstu un labāka nekā dzirkstošie vīni.”

kafijas sākotnējais nosaukums "qahwah" ir cēlies no senās Jemenas valodas, kur šādā vārdā tika dēvēts vīns.

Savukārt Turcijā kafija dzēriens tika dēvēta par "kahveh", līdz brīdim, kad ģermāņi nosauca to par "koffie”, un tikai vēlāk angļu valodā šo dzērienu sāka dēvēt par "coffee" jeb kafiju.

Pētījumi pierādījuši, ka kofeīna lietošana uzturā var paātrināt vielmaiņu un palīdzēt dedzināt kalorijas. Kofeīns uzlabo rezultātus arī sporta nodarbībās, paaugstinot adrenalīna līmeni un palīdzot atbrīvot taukskābes no taukaudiem. Pirms treniņa baudīta kafija bez cukura ir viens no dzērieniem, kas tiešām var palīdzēt sasniegt nosprausto mērķi un atbrīvoties no liekajiem kilogramiem.