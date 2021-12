"Latvijas valsts ceļu" apgrozījums pieaudzis par teju 9%

Darbu apmēra pieaugums galvenokārt ir saistīts ar projektu vadības darbiem un iepirkumu organizēšanu valsts vajadzībām no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Kopumā 2021.gada deviņos mēnešos LVC budžeta ieņēmumi veido 83,1% un izmaksas 80,6% no 2021.gadam plānotajiem.

Deviņos mēnešos kopā noslēgti būvdarbu līgumi 85% apmērā no gadā plānotajiem. No valsts budžetā plānotajiem būvobjektiem noslēgti līgumi 61% apmērā, no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" - 98% apmērā, bet administratīvi teritoriālās reformas programmas ietvaros - 97% apmērā. Trijos ceturkšņos īstenoti būvdarbi 55,4% apmērā no gadā plānotajiem būvdarbiem.