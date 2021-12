Ēnu ekonomika pandēmijas ietekmē, visticamāk, turpinās pieaugt

Ēnu ekonomikas iespējamajam pieaugumam ir vairāki ietekmējošie faktori. Pirmkārt, darbaspēka pieejamība Latvijā, kas veicina aplokšņu algu izplatību, un tas ir tiešs pandēmijas seku rezultāts. Uzņēmējiem Latvijā jau tāpat ir trūcis kvalificēta darbaspēka. Šajā kontekstā neaizmirsīsim situāciju, kāda bija pirms pāris gadiem, kad Latvijā iebrauca viesstrādnieki no trešajām pasaules valstīm, strādāja nelegāli, bet reāli statistikā neuzrādījās. Kaut kas līdzīgs potenciāli var atkārtoties saistībā ar ierobežojumiem darba tirgū iesaistīties pret Covid-19 nevakcinētajiem Latvijas iedzīvotājiem - problēma, kurai būs jāatrod risinājums. Daudz arī tiek runāts par potenciālo cilvēku aizbraukšanu no Latvijas, kad mazināsies dažādi epidemioloģiskie ierobežojumi Eiropā un kad darbaspēka trūkums būs liels arī citās ES dalībvalstīs. Šie visi būs Latvijai nopietni izaicinājumi ar ietekmi uz ēnu ekonomiku, un vieglu risinājumu es te neredzu.

Daudz tiek runāts arī par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) lomu ēnu ekonomikas mazināšanā. Tomēr, manuprāt, tas bieži vien ir pārspīlēti. Jā, VID ir laba datu bāze, kas var noderēt arī ēnu ekonomikas mazināšanas nolūkiem. Būtu labi, ja šos datus aktīvāk varētu izmantot arī citas kontrolējošās institūcijas. Tāpat VID var pieķert nodokļu nemaksātājus - bet ar to process tikai sākas. Šajā kontekstā ir būtiski atgriezties pie jautājumiem, ko minēju raksta sākumā, - kāpēc uzņēmēji iesaistās ēnās. Arī uzticība valdībai lielā mērā ietekmē to, cik godprātīgi uzņēmēji maksā nodokļus, un nav noslēpums, ka uzticība pašreizējai valdībai krītas. Bet gadījumos, kad nodokļu nemaksātāji tiek pieķerti, vairāk darbs būtu mūsu tieslietu sistēmai attiecībā uz to, kas tad tālāk notiek ar šiem pieķertajiem nodokļu nemaksātājiem. Nodokļu nemaksātāju pieķeršanas iespēja Latvijā ir diezgan liela, bet sodu adekvātums, ar ko VID ir maz sakara, jo tās tomēr ir krimināllietas, mūsu valstī ir diskutabls. Piemēram, reāli sodīti aplokšņu algu maksātāji tiek reti un, kā izrādās, Latvijā to izdarīt nemaz nav tik vienkārši.