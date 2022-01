EM: Nodarbinātības līmenis šajā gadā varētu augt par 1,2 procentpunktiem

Pārskatā atzīmēts, ka darbaspēka rezervju samazinājumu nākamajos gados lielā mērā noteiks darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazinājums, kā arī esošā darbaspēka novecošanās un iziešana no darba tirgus. Saskaņā ar EM demogrāfijas prognozēm līdz 2027.gadam iedzīvotāju skaits Latvijā varētu samazināties par aptuveni 56 000, salīdzinot ar 2021.gada sākumu. Būtiskākais iedzīvotāju skaita samazinājums būs vērojams starp iedzīvotājiem darbspējas vecumā. Sagaidāms, ka iedzīvotāju skaits vecumā no 15 līdz 64 gadiem līdz 2027.gadam varētu sarukt par gandrīz 64 000 jeb vairāk nekā 5%, kas kopumā negatīvi atsauksies arī uz kopējo darbaspēka piedāvājumu.

Darbaspēka novecošanās tendences rāda, ka galvenās darba iespējas nākamajos gados veidos aizvietojošais darbaspēka pieprasījums. Saskaņā ar EM prognozēm aptuveni puse no visām vakancēm periodā no 2022. līdz 2027.gadam varētu veidoties, pateicoties aizvietojošajam pieprasījumam.

EM skaidro, ka ir jāņem vērā, ka šo nozaru atgūšanās no krīzes lielā mērā ir saistīta ar kopējās epidemioloģiskās situācijas attīstību gan Latvijā, gan pasaulē. Kaut arī saslimstība ar Covid-19 nākamajos gados varētu pakāpeniski izplatīties mazāk, ir jāņem vērā, ka jaunu paveidu veidošanās un sezonālie saslimstības uzliesmojumi varētu saglabāties ilgstoši, līdz ar to šo nozaru atgūšanās var nebūt ātra un daļā no tām darbavietu skaits tuvākajos gados var neatgriezties 2019.gada līmenī jeb pirms krīzes.