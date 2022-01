Zaudēti miljardi, reputācija un seksa skandāli jeb 10 lielākās neveiksmes biznesā 2021. gadā

9. Jaunuzņēmuma “Knotel” bankrots

Tomēr vēlāk tirgū bija redzams, kā izjuka “Knotel” lielākais konkurents “WeWork”, bet pēc neilga laika vajadzīgi nebija arī “Knotel” biroji, jo cilvēki sāka strādāt attālināti pandēmijas ierobežojumu dēļ. Kompānijas parādsaistības pieauga no 54,4 miljoniem dolāru 2020. gada janvārī līdz 119,8 miljoniem oktobrī. Pagājušā gada janvāra beigās “Knotel” iesniedza bankrota pieteikumu, bet februāra sākumā Šenderovičs paziņoja par aiziešanu no uzņēmuma. Vēlāk kompāniju pameta arī Sarva.

10. “Fastly” globālie darbības traucējumi

Vēlāk tika noskaidrots, ka incidentu radīja viens no “Fastly” klientiem. Secināts, ka maija vidū “Fastly” laida klajā programmas nodrošinājumu, kas saturēja kļūdu, kas noteiktos apstākļos varēja bojāt plašu daļu tīkla. Par šo kļūmi neviens nezināja, kamēr kāds no klientiem to netīšām neaktivizēja, mainot savus iestatījumus. Problēmas dienā “Fastly” akciju vērtība kritās par sešiem procentiem, bet nākamajā dienā pieauga par 10%. Tomēr gada vērtējumā “Fastly” akcijas zaudēja 61,2% no savas vērtības.