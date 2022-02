Kurām horoskopa zīmēm šonedēļ veiksies visvairāk?

izdari visu, kas no tevis atkarīgs, lai palielinātu ienākumus. Veiksme smaida, tikai jābūt čaklam un jāstrādā ar atdevi. Varbūt vari uzņemties arī kaut ko papildus no darba brīvajā laikā. Kādam interesanta sadarbība var veidoties saistībā ar ārzemēm, attālināta komunikācija un darījumu kārtošana šodien jau ir pierasta lieta. Nedēļas nogalē ieplāno izbraucienu pa Latviju vai nelielu ekskursiju uz kādu no tuvējām kaimiņvalstīm.