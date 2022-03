Klimata pārmaiņas un dabas katastrofas apdraud tauriņu dzīvību

Pasaulē ir aptuveni 17 500 tauriņu sugu un vairākas no tām ir kritiski apdraudētas. Dažādas cilvēku darbības, klimata pārmaiņas un arī dabas katastrofas iznīcina to dabiskās uzturēšanās un barošanās vietas. Tauriņi ir vienas no skaistākajām radībām uz mūsu planētas. Tie pārsteidz ar savu smalkumu, graciozitāti un neparastajām krāsām. Tajā pašā laikā lidojošie kukaiņi ir arī visu veidu augu apputeksnētāji, tāpēc kalpo kā ļoti būtiska ekosistēmas sastāvdaļa.