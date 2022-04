Aug pieprasījums pēc augsto tehnoloģiju speciālistiem

Būs vajadzīgi speciālisti, kuri prot izstrādāt dažādas tehnoloģijas, programmētāji, sistēmu arhitekti, datu analītiķi, mākslīgā intelekta, mašīnmācīšanas speciālisti, kiberdrošības inženieri. Specializācijas jomām ir plašs spektrs. Piemēram, kiberdrošības speciālisti ir nepieciešami ne tikai valsts aizsardzībai no kiberuzbrukumiem, bet tas ir aktuāli gan ikvienam cilvēkam, gan privātajiem uzņēmumiem. «Tāpat kā mums ir vajadzīgs sargs, kurš sargā mūsu īpašumu, tāpat ir vajadzīgs kiberdrošības speciālists, kurš rūpējas, lai viss mūsu digitālais īpašums būtu drošībā,» skaidro A. Andersone.

Viņa atsaucas uz Ekonomikas ministrijas darba tirgus prognozēm, kas paredz, ka 2025. gadā Latvijā trūks aptuveni 20 000 IT jomas speciālistu. «Tas ir liels caurums, kas jāaizlāpa,» secina Anna.

Tāpēc viņa aicina jauniešus studēt IT. Kaut arī pašas vadītā «Riga TechGirls» nodrošina IT kursus, A. Andersone saka – lai kļūtu par ekspertu kādā jomā, ir nepieciešamas padziļinātas mācības, jo ar trīs mēnešu kursiem vien nepietiek: «Kursu programmas var kalpot par smilškasti, kur paskatīties, kas padodas un liekas interesanti, un tad turpināt izglītoties, jo, lai kļūtu par ekspertu kādā jomā, ir vajadzīgas padziļinātas mācības.»

Anna min arī kādu nozīmīgu studiju bakusefektu – iegūto kontaktu tīklu, kas vajadzīgs, lai veiksmīgi attīstītu karjeru, – daudzu gadu laikā tieši studijās iegūtais draugu un paziņu loks būs viena no svarīgākajām vērtībām, lai palīdzētu gan atrast jaunu kolēģus, gan attīstīt jaunas idejas.

IT – konkurences paaugstināšanai

Tomēr gaidāmais IT speciālistu robs solās būt tik liels, ka ar jaunajiem absolventiem vien to aizlāpīt nevarēs, tāpēc A. Andersone iesaka IT apgūt arī cilvēkiem, kuri jau ir ieguvuši izglītību kādā citā jomā, piemēram, uzņēmējdarbībā, jurisprudencē, sociālajās zinībās. Ja šie cilvēki vēl iegūs papildu zināšanas augstajās tehnoloģijās, tad noteikti kļūs daudz konkurētspējīgāki, varēs vairāk nopelnīt un ieņemt nozīmīgākas amata pozīcijas savā darbā.