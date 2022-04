Namu apsaimniekotājs: Kādā vidē dzīvojam, tādi esam

Darba šajā nozarē nekad netrūks. Lielāka daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo dzīvokļos, daudzi no tiem atrodas ēkās, kas celtas padomju gados. Šo ēku siltināšana un atjaunošana joprojām notiek samērā kūtri, līdz ar to apsaimniekotājiem ir daudz darba, gan uzturot ēkas tādā kārtībā, lai to ekspluatāciju būtu maksimāli ilga, gan atbalstot un motivējot mājas iedzīvotājus lemt par ēku atjaunošanu. “Šobrīd ir jauni, stingrāki noteikumi liftu pārbaudēm. Ugunsdrošība, energoefektivitāte, konstrukcijas, balkoni – tiem nepārtraukti jāseko līdzi. Ģeopolitiskās attiecības ar Krieviju un tās sāktais karš pret Ukrainu ietekmē energoresursu cenas. Ne visas ēkas ir centralizēti pieslēgtas apkurei, daudzām daudzdzīvokļu ēkām joprojām ir individuālie apkures katli, tiek izmantoti dažādi kurināmā veidi, tajā skaitā gāze. Daudzām ēkām apkures rēķini nākamā sezonā varētu būt izaicinoša problēma. Tam būs jāmeklē risinājumi,” viņš iezīmē vien dažus no šā brīža izaicinājumiem.