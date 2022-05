Rinkēvičs: Svarīgi pēc iespējas ātrāk rast iespēju eksportēt Ukrainas noliktavās esošos graudus

Viņš uzsvēra, ka kavēšanās ar graudu eksportu no Ukrainas var likt atsevišķām valstīm pastiprināt spiedienu pret Ukrainu, lai tā piekristu kompromisiem ar agresorvalsti Krieviju. Otrkārt, graudu trūkums Āfrikā var izraisīt badu un tādējādi radīt migrantu vilni Eiropas virzienā, kas būtu nopietni drošības riski, skaidroja Rinkēvičs.

Ārlietu ministrs pastāstīja, ka patlaban tiek izskatīti divi galvenie risinājumi Ukrainas graudu eksportēšanai kara apstākļos. Viens no tiem esot izmantot Melnās jūras ostas, kuras patlaban ir mīnētas. Ja ostas atmīnētu, būtu jārisina jautājums par to, kā nodrošināt to aizsardzību pret Krievijas uzbrukumiem.