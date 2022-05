Pētījums: 41% rīdzinieku par mājokli gatavi tērēt līdz 300 eiro mēnesī

Jautāti, cik lielu summu mēnesī Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji ir gatavi tērēt par mājokļa kredītu, lielākais īpatsvars jeb 41% respondentu uzsvēra, ka atvēlētu līdz 300 eiro. Katrs piektais jeb 21% aptaujāto apgalvo, ka hipotekārajam aizdevumam mēnesī tērētu no 301 līdz 400 eiro mēnesī, bet gandrīz katrs desmitais jeb 9% rīdzinieku un Pierīgas iedzīvotāju šādam mērķim mēnesī atvēlētu no 401 līdz 500 eiro. Vēl aptuveni katrs desmitais jeb 11% respondentu būtu gatavs maksāt vairāk par 500 eiro.

Jautāti, cik lielu summu mēnesī Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji ir gatavi tērēt par mājokļa īri, puse cilvēku norādīja, ka līdz 300 eiro. Aptuveni katrs desmitais jeb 13% respondentu atvēlētu no 301 līdz 400 eiro, savukārt 6% iedzīvotāju būtu gatavi tērēt no 401 līdz 500 eiro. Vien 3% aptaujāto atzina, ka īrei atvēlētu vairāk par 500 eiro, bet aptuveni katram ceturtajam jeb 28% iedzīvotājam Rīgā un Pierīgā ir grūti pateikt precīzu summu, ko mēnesī novirzītu par īri.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem gandrīz katrs trešais jeb 29% Rīgas un Pierīgas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 29 gadiem hipotekārā kredīta maksājumam mēnesī atvēlētu no 301 līdz 400 eiro, līdzīgi arī vecumā no 30 līdz 39 gadiem, ko apliecina 27% respondentu. Attiecīgo summu būtu gatavs atvēlēt katrs piektais jeb 19% iedzīvotāju vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet no 50 līdz 64 gadiem - katrs desmitais jeb 13% aptaujāto.