Pēdējais mohikānis jeb kā "Google" izdodas noturēt savas pozīcijas Krievijā

Pēdējais mohikānis

Aprēķināts, ka “YouTube” regulāri izmanto aptuveni trīs ceturtdaļas no Krievijas interneta lietotāju jeb 77 miljoni cilvēku. Neraugoties uz nepārtrauktiem brīdinājumiem un draudiem no Krievijas valdības, “YouTube” ir viens no retajiem digitālajiem tiltiem, kas savieno Krieviju ar pārējo pasauli, it īpaši laikā, kad citas platformas ir bloķētas.