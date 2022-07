Ko tēvs var nodot savam dēlam? Tēva loma Artūra dzīvē.

Kādas bija jūsu attiecības ar tēvu?

Manas attiecības ar tēvu bija ļoti labas, jo mēs bijām kā labi un tuvi draugi. Es ar viņu varēju atklāti parunāt gan par draugiem, gan par meitenēm. Skolas laikos sanāca iekulties dažādās nepatikšanās un saskarties ar problēmām. Tad tēvs palīdzēja tās atrisināt un turēja noslēpumā no mammas. Es viņam varēju uzticēties! Turklāt, vienmēr kopā pavadījām laiku – mēdzām divatā doties makšķerēt uz upi, pie kuras arī nakšņojām un uz ugunskura cepām kartupeļus.

Paši no zariem toreiz cēlām naktsmītni, kas man kā bērnam bija liels piedzīvojums. Šādus mirkļus ar atceros ar smaidu uz sejas.

Kā jūs raksturotu savu tēvu?

Es viņu raksturotu kā lauku cilvēku un īstu Latvijas patriotu. Tēvs nekad nav baidījies no lauku darbiem un tos mācījis arī man. Par to es viņam esmu pateicīgs, jo tas savā ziņā padara vīrieti stiprāku. Viņš ir cilvēks, kam grūti dzīvē pieņemt pārmaiņas. Es uz tēvu skatos, kā uz cilvēku, kuram ļoti svarīgas ir ģimenes vērtības, kopā būšana un saskaņa it visā. Viņš manās acīs ir paraugs īstenam ģimenes cilvēkam.