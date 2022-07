Kā vīrietim cīnīties ar sabiedrībā pieņemtajiem stereotipiem un nezaudēt pašpārliecību?

Kādi stereotipi un viltus pieņēmumi liek Jums apšaubīt savas spējas un nogalina jūsos vīrišķīgumu? Vai uzskatāt, ka esat pietiekami pašpārliecināts, lai neļautu citu viedokļiem sevi ietekmēt?

Ar vecumu tu jūties mazāk atkarīgs no stereotipiem, bet jaunībā un pusaudžu vecumā tos var ļoti spēcīgi just. Es uzaugu deviņdesmito gadu sākumā, kad pasaule mainījās no Padomju Savienības sociālistiem un komunistiem, uz kapitālisma stilu. Mēs sākām dzīvot jaunā pasaulē, tāpēc mūsu laikā ļoti svarīgas bija divas lietas. Pirmkārt, mums bija jābūt fiziski spēcīgiem. Mūsdienās zēni to tik ļoti nejūt. Varbūt jūt, bet manā laikā, kad man bija sešpadsmit, septiņpadsmit gadi, tas bija jūtams daudz vairāk. Un, otrkārt, tev ir jābūt naudai un jāprot to pelnīt. Stereotips par veiksmīgu vīrieti tajā laikā bija fiziski stiprs vīrietis, kuram ir nauda.