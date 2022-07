Ko nozīmē būt par daudzbērnu tēvu?

Valteram biju izdrukājis no daudz darba lapu ar zilbēm, izgriezu tās, saliku kaudzē un teicu: “Lasīsi zilbes pa vienai, ja kādā nokļūdīsies, sāksi visu kaudzi lasīt no jauna.” Tā Valters kļuva uzmanīgs, centās un nemēģināja minēt to, kas tur ir rakstīts.

Katram bērnam ir savi draugi, savas intereses, līdz ar to ir iespēja iepazīties gan ar citām ģimenēm, gan uzzināt, kādas ir atpūtas un pulciņu iespējas. Valteram 2 gadu vecumā ļoti interesēja dinozauri. Katru dienu uzdeva vienus un tos pašus jautājumus: “Kā šo sauc, ko viņš ēd, kāpēc?” Es rādīju video ar dinozauriem un skaidroju. Ieejot bērnu rotaļlietu veikalā, Valteram interesēja tikai dinozauru figūras ar kustīgu galvu vai asti. Atceros, ka mums bija maza, ap 4-5 cm gara rotaļlieta kā dinozaura galva, kam varēja atvērt un aizvērt muti. To viņš visur nēsāja līdzi, spēlējās un gadījās, ka pastaigā ar mammu un draugiem pazaudēja netālu no mājām. Tad vakarā pēc darba gāju ar Valteru kādu stundu to meklēt un atradām zālē. Visa ģimene atviegloti nopūtās, jo tādu mantu pazaudēt ir liela bēda.