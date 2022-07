Vai par veiksmīgu uzņēmēju var kļūt ikviens?

Kā uzņēmuma izveidošana izmainījusi Jūsu dzīvi?

Man kļuva mazāk brīvā laika. Es jūtos savā ziņā lepns, un tas paceļ manu pašpārliecību. Man ir vairāk atbildības un lietas, kas jāizdara un jāapgūst pašam. Ir bijuši un joprojām ir brīži, kad traks var palikt no uzdevuma, ko man kāds vai es pats sev esmu uzdevis, jo es nezinu kā to izdarīt. Tad, gribot, negribot, mācos, daru, plēšu sevi uz pusēm, lai to panāktu.

Cilvēki ir teikuši, ka uzņēmums ir kā bērns un es pilnīgi piekritīšu tam, jo to nevar atstāt bez uzraudzības, un man pašam ir vēlme piedalīties.

Uzņēmuma dibināšana radīja tikai pozitīvas pārmaiņas dzīvē. Es gribu iet uz priekšu un attīstīties.

Kas Jūs radījis par tādu, kāds esat? Kurām trim rakstura īpašībām būtu jāpiemīt veiksmīgam vīrietim?

Tā ir vide, kurā es izaugu un tagad atrodos. Ir bijuši dažādi periodi manā dzīvē, bet esmu pamanījis, ka tie sliktie ir bijuši īsu brīdi. Man ir paveicies ar to, ka esmu komunikabls un audzis ģimenē, kurā ir labi cilvēki. Apkārt vienmēr bijuši cilvēki, kas mani motivējuši un parādījuši virzienu. Ja ir cilvēki, kuri parāda virzienu, tad tu spēj visu vieglāk apķert un saprast. Man viena paziņa teica, ka viņai apnīk klausīties, kā, katru reizi runājot, saku, ka man iet lieliski vai ideāli. Tā arī tiešām ir! Esmu ļoti laimīgs cilvēks. Protams, dažkārt ir arī par ko pabēdāties, bet tas ir ne uz ilgu laiku.

Manuprāt, svarīgākā rakstura īpašība veiksmīgam vīrietim ir neatlaidība. Viņam ir jābūt neatlaidīgam pie tā, ko ir iesācis darīt. Tā pat arī godīgums, čaklums un aizrautība.

Kas Jūs iedvesmo?

Mani iedvesmo mani mērķi. Tas ir kaut kas, ko tu uzstādi ar laiku un termiņu, un centies to sasniegt. Ja vēlos kaut kur aizceļot, tad man ir jātiecas uz to ne tikai finansiāli, bet arī jāsaplāno savs laiks. Piemēram, man labam draugam jūnija vidū būs kāzas Itālijā. Man ir jāsakārto visi savi darbi tā, lai es aizbrauktu uz kāzām, pavadītu labi laiku un nedomātu par to, ka man kaut kas ir palicis neizdarīts. It kā sīkums, bet redzot dienas plānu, tas ir kaut kas liels, lai es varētu atpūsties. Uz doto brīdi tas ir mans mērķis.

FOTO: Publicitātes foto

Vai ir kāds citāts, kurš Jums patīk, pēc kura principiem dzīvojat vai arī kurš Jūs motivē?