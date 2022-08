Laimīgai dzīvei svarīgākais ir balanss. Imants Trezuns par līdzsvaru darbā un ģimenē

Vai jums patīk pavadīt laiku vienatnē? Kā jūs to pavadāt?

Es varu būt viens pats, bet ne vairāk kā pusi no dienas. Man patīk būt kopā ar cilvēkiem. Pēc horoskopa es esmu ūdensvīrs, kas jau nozīmē, ka esmu sociāls cilvēks. Kad esmu viens, tad viennozīmīgi klausos mūziku un lasu grāmatas, kas mani nomierina. Paskatos arī kādu raidījumu, pievēršos darba lietām saistībā ar mājas būvniecību. Ziemā man patīk doties pa mežu ar distanču slēpēm, bet vasarā izbaudu izbraucienus ar motociklu.

Vai privātās dzīves problēmas iespaido Jūsu veiktspēju darbā? Un ko Jūs darāt, lai par to nedomātu, kamēr atrodaties darbā?

Viennozīmīgi, katru no mums privātās problēmas kaut kādā mēra iespaido – kā mēs jūtamies un vai mēs spējam fokusēties. Parasti saka, ka prāts ir diezgan šaudīga lieta. Ikdienā ir daudz jākomunicē ar cilvēkiem, sevišķi, kad darbojies pārdošanas jomā. Tad ir pārdomu princips – vai es izdarīju pietiekami labi un pareizi? Kā es tagad izskatos kaut kādā konkrētā gadījumā? Kā es esmu izteicies? Tu līdz galam to nevari izvērtēt, jo, pirmkārt, tev nav laika, un, otrkārt, tu nogursti no šīm pārdomām. Reizēm iestājas moments – nedomā, bet ej uz priekšu vadoties pēc sajūtām.