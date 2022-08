Vai skolas somas izvēle ir vecāku vai bērna ziņā? Bērnu mugursomas izraudzīšanās ceļvedis

Somas cena. Individuāli izsverams jautājums

Somas mūžs. Cik ilgi soma tiks izmantota

No skolas somas bērni neizaug tik ātri kā no apaviem vai drēbēm, tāpēc izvēloties piemērotāko modeli vēlams domāt par tādu krāsu vai dizainu, kas tuvākajā laikā nezaudēs aktualitāti. Ortopēdiskās skolas somas ar cieto muguriņu, ko parasti iegādājas pirmo klašu bērniem, vislabāk izmantot līdz 3. klases noslēgumam, bet pēc tam var pāriet uz mīksto somu. Protams, var turpināt izmantot somas ar cieto muguriņu, ja tas ir nepieciešams un bērns tam piekrīt.

Somas dzīve. Darīt un ko nedarīt bērna vietā

Skolas pirmajās nedēļās bērnam no vecākiem jāsaņem draudzīgs atbalsts un padomi, kā sakārtot somu, kā to uzturēt kārtībā un kā pret to izturēties. Pirmajās nedēļās somas kārtošana un apgūšana var notikt kopā, bet pēc tam – bērnam pašam jāseko līdzi tam, kas, kā un kāpēc notiek viņa somā, jo tā ir viena no lielajām dzīves mācībām, ko apgūst skolas laikā – spēt parūpēties par savām lietām. Kvalitatīva soma šo svarīgo uzdevumu atvieglos!