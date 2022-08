Infografika ⟩ Koronavīruss Latvijā: vēl četri cilvēki miruši

Kopumā aizvadītajā diennaktī laboratoriski veikti 6590 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 26,3% bijuši pozitīvi. No reģistrētiem jauniem inficēšanās gadījumiem 759 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 972 bija vakcinēti pret Covid-19.

Patlaban Latvijas slimnīcās ārstējas 236 Covid-19 pacienti, no kuriem 106 tā ir pamatdiagnoze. Salīdzinoši vakar slimnīcās bija 227 ar Covid-19 inficēti cilvēki. No stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 104 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet divi - ar smagu slimības gaitu.

Aizvadītajās diennaktī saņemtas ziņas par četriem mirušajiem no Covid-19. Trīs no mirušajiem bija vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem, savukārt viens - no 90 līdz 99 gadiem. No tiem trīs bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet viens - vakcinēts.