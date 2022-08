EM mierina: Inčukalnā uz "Latvijas gāzes" vārda dabasgāzes ir vairāk kā nepieciešams mājsaimniecību vajadzībām

"Līdz ar to valdība jau savlaicīgi ir radījusi apstākļus, ka gadījumā, ja AS "Latvijas Gāze" nespēs pildīt normatīvajos aktos uzlikto pienākumu, to nodrošinās AS "Latvenergo" un AS "Conexus Baltic Grid" un mājsaimniecības saņems dabasgāzi ierastajā apjomā un par iepriekš noteikto cenu," uzsver EM.