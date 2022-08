Uzņēmums, kas tapis ar rūpēm par meitiņu. Saruna ar uzņēmēju Robertu Herbertu

Visam ir jābūt līdzsvarā, bet atrast to nav viegli. Es to daru, apzināti izplānojot, ko darīsim nedēļas nogalē, cenšoties līdz 17:00-18:00 būt mājās un, ienākot iekšā, apzināties, ka es esmu jau darbu pabeidzis, tagad ir laiks ģimenei. Es nolieku darbu malā, uzlieku telefonā, lai man nenāk paziņojumi par e-pastiem, zvaniem. Tādā veidā to var regulēt, un arī mana ģimene to pamana. Arī es pats jūtos mazliet efektīvāks nākamajā darba cēlienā.