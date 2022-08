Vai vīrietim ir viegli pateikt vārdus “Es tevi mīlu”? Armands, vīrs un tēvs, atklāj vīriešu emocionālo pasauli

Tādas ir vairākas, bet viena, sevišķi tuva, ir grāmatu lasīšana. Diezgan daudz šobrīd sanāk lasīt profesionālo literatūru. Bet, ja runājam par daiļliteratūru, tad no nesenākiem darbiem lika aizdomāties Matt Haig “Pusnakts bibliotēka” (Midnight Library). Tas ir stāsts par meiteni, kura nokļūst īpašā bibliotēkā un katra grāmata tajā atspoguļo, kā būtu raisījusies viņas turpmākā dzīve, ņemot vērā vienu vai citu izvēli, ko viņa būtu varējusi pieņemt sev svarīgās dzīves situācijās. Emocionāli mani uzrunā arī autora Hāleda Hoseinī (Khaled Hosseini) darbi, kas pieskaras skaudrajai realitātei Afganistānā, bet vienlaicīgi apliecina spēku, kas var pastāvēt cilvēku savstarpējās attiecībās - “Pūķa ķērājs” (The Kite Runner), “Tūkstoš sauļu mirdzums” (A Thousand Splendid Suns) un “Un kalni atbalsoja” (And the Mountains Echoed). Arī Viktora Frankla “… tomēr teikt dzīvei JĀ” (Man’s search for Meaning) ir spilgts apliecinājums cilvēka iekšējās pasaules varenībai. Mēs ar sievu ik pa laikam iegādājamies prāvāku sarakstu ar grāmatām, un, redzot tās plauktā vai Kindle lasītājā, mudinām sevi lasīt vairāk, kad rodas tāda iespēja.