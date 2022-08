Tomahauks vai bumerangs? Kurš vairāk cieš no sankcijām: Rietumi vai Krievija

No otras puses, Eiropa tuvākajos gados nespēs atrast pilnīgu aizstājēju Krievijas energoresursiem. Eiropa importē vairāk nekā 55% no patērētajiem energoresursiem, un galvenais to piegādātājs līdz šim bijis Krievija. Krievijas nafta, naftas produkti, gāze un ogles veido gandrīz 25% no Eiropas kopējā patēriņa.