Ekonomists: Līdz gada nogalei inflācija Latvijā varētu sasniegt 25%

Taču cenu kāpums Latvijā šobrīd ievērojami pārsniedz ienākumu pieaugumu, it īpaši pārtikai, siltumenerģijai, kā arī degvielai, un šobrīd mājsaimniecību tēriņi aug ātrāk nekā ienākumi. Ekonomists atzīmē, ka pagaidām to sedzam no pandēmijas laika uzkrājumiem, kā arī ir sākuši augt patēriņa kredīti. Taču jāatceras, ka vēl nav neesam sākuši saņemt jaunos apkures rēķinus un šī ziema Latvijas ekonomikā būs liels izaicinājums, jo pirktspējas kritumu ekonomika vēl nav sajutusi.