Biedrības un nodibinājumi pērn nodokļos samaksājuši 62,66 miljonus eiro; visvairāk Sarkanais Krusts un Samariešu apvienība

"Lursoft" atzīmē, ka 2021.gadā ievērojami pieauguši "Riga Football Club" saņemtie ziedojumi – ja 2020.gadā to apjoms bija vien 30 tūkstoši eiro, tad pērn jau 2,37 miljoni eiro, savukārt ieņēmumi no saimnieciskās darbības palielinājušies līdz 4,16 miljoniem eiro. Tomēr, neskatoties uz to, ka biedrības ieņēmumi pagājušajā gadā palielinājušies par 46,88%, kluba izdevumu apjoms tomēr bijis lielāks.