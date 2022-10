Benjamiņu namā tiek izmitināti Ukrainas bēgļi

Ēkā līdz šim uzņemti jau vairāk nekā 145 cilvēki no Ukrainas. Ēkas telpas, kas iepriekš kalpoja kā viesnīca, tika īpaši pielāgotas ukraiņu pagaidu izmitināšanai. Pieejami 29 viesnīcas numuriņi ēkas piebūvē jeb jaunajā daļā, kas ļauj vienlaicīgi uzņemt līdz pat 60 cilvēkiem, nodrošinot telpas ēdināšanai, informācijas saņemšanai par pieejamajiem pakalpojumiem un atbalstu Rīgā, kā arī latviešu valodas klubiņa nodarbībām.

Benjamiņu nams ir viena no pirmajām akmens augstceltnēm Rīgā, kas celta 19.gadsimta nogalē. To vēlāk iegādājās ietekmīgāko preses izdevumu īpašnieki Antons un Emīlija Benjamiņi, veicot ēkas pārbūvi un māju padarot par kultūras un sabiedrisko notikumu epicentru. Pēc padomju varas okupācijas 1940.gadā Benjamiņu nams Krišjāņa Barona ielā 12 tika nacionalizēts. Arī pašu Emīliju Benjamiņu piemeklēja traģisks liktenis - 1941.gada 13.jūnijā Emīlija Benjamiņa tika deportēta uz Krieviju kopā ar vairāk nekā 15 400 citu Latvijas valstspiederīgo un gāja bojā no bada Usoļlaga vergu darba nometnē.