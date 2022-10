Septembrī Latvijā zemākais elektroenerģijas patēriņš 5 gadu laikā

Lai gan elektroenerģijas patēriņš Latvijā ir nokrities nepieredzēti zemu pēdējo gadu laikā, būtiski samazinājusies arī ražošana, kā rezultātā elektroenerģijas patēriņu ar vietējo ģenerāciju ir izdevies nosegt 38% apmērā, kas ir zemākais rādītājs kopš pagājušā gada augusta, trūkstošais elektroenerģijas apjoms - 330 244 MWh - tika importēts no kaimiņvalstīm.

Septembrī, lai gan Baltijā vērojams elektroenerģijas cenu kritums caurmērā par 25% līdz 35%, elektroenerģijas cenas ir augstas un pārsvarā nav nokritušas zem jūlijā fiksētā līmeņa - no Baltijas un tās starpsavienotajām tirdzniecības zonām septembrī elektroenerģijas cena, salīdzinot ar jūliju, zemāka ir bijusi tikai Igaunijā un Polijā.

Septembrī salīdzinājumā ar augustu par 10% samazinājies elektroenerģijas imports uz Baltiju, ko izraisīja patēriņa kritums 8,6% apmērā Baltijā pēc karstā augusta. Tā no Polijas importēts par 62% mazāk, no Zviedrijas - par 11%, bet imports no Somijas ir nebūtiski pieaudzis.