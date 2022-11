No mobilizācijas aizbēgušie atklāj, kā Krievijas valsts bankas cenšas noturēt darbiniekus

Cits “Sberbank” darbinieks stāsta, kas notika ar viņu pašu – 21. septembrī, uzzinot par mobilizāciju, viņš steidzīgi aizbrauca no Krievijas uz kādu no kaimiņvalstīm. Savu darba vadītāju viņš nebrīdināja, un turpināja strādāt attālināti. Jau 23. septembra rītā viņa darba e-pastā bija atsūtīts brīdinājums – darbinieka profils bankas iekšējā sistēmā tiks bloķēts, jo konstatēta pieslēgšanās no ārvalstīm.