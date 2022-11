5 padomi, kā šosezon izvēlēties stilīgu sieviešu cepuri

Keponi atkal ir modē. Šī varbūt nav tā tipiskākā cepure, ko izvēlēties ziemas laikā Latvijā, tomēr to var droši vilkt siltās rudens dienās vai ceļojuma laikā. Šī cepure nenosedz ausis, tāpēc tā nav īsti piemērota aukstam laikam, tomēr kepons ir praktisks, jo tas pasargā acis no saules stariem, kā arī matus no vēja, kas ir svarīgi garu matu īpašniecēm. Keponu priekšrocība ir tā, ka to apkārtmēru var pielāgot tieši jūsu galvas izmēram, lai tā valkāšana būtu daudz ērtāka.