Gāzes apkures izmaksas: 5 ieteikumi, kā tās efektīvi samazināt

Apkures izmaksu samazināšana – ar ko sākt?

Par to, kad pieslēdz apkuri, parasti lemj pašvaldība, ņemot vērā gaidāmās laika prognozes un iedzīvotāju viedokli. Izņēmuma gadījums ir privātmājās dzīvojošie, kuriem ir autonomā gāzes apgādes sistēma. Taču jebkurā gadījumā ir jārēķinās, ka šoziem apkures izmaksas būs augstākas, tāpēc aicinām jau savlaicīgi ieviest taupības pasākumus.

Temperatūras pielāgošana katrai no telpām

Temperatūras samazināšana par vienu grādu ļauj ietaupīt aptuveni 4 līdz 5% no kopējā siltumenerģijas patēriņa. Ja iespējams, aicinām katrā no telpām veikt manuālu gaisa temperatūras regulēšanu. Piemēram, naktī dzīvojamajās telpās tā var būt robežās no 18 līdz 22°C. Temperatūru ir ieteicams pazemināt arī tad, kad neviena nav mājās.