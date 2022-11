"Ļaunākais tikai priekšā" jeb kā pasaule rekordīsā laikā dodas pretim nākamajai krīzei

Kā vēsta BBC, pasaules ekonomika ir cikliska – pēc pieauguma seko kritums, pēc kā noteikti sekos atlabšana. Un tā – līdz nākamajai recesijai un atlabšanai. Kopš Otrā pasaules kara laikiem pasaule pieredzējusi vismaz piecas nopietnas recesijas, ņemot vērā kovida radīto krīzi pirms diviem gadiem. Tomēr – ja tagad būs vēl viena krīze, tad tiks uzstādīts jauns antirekords. Vēl ne reizi tik īsā periodā pasaule no izaugsmes nav nonākusi recesijā.

Galvenais iemesls – Krievijas iebrukums Ukrainā. Protams, ir arī citi iemesli, taču līdz Vladimira Putina uzsāktajam karam Eiropā nebija pazīmju, ka varētu sekot dziļa krīze. Tomēr tagad par to tiek runāts kā par neizbēgamu procesu.

Pasaules ekonomikas trīs galvenie motori – ASV, Eiropa un Ķīna samazina apgriezienus, un katrs to dara savu iemeslu dēļ. Kopējā iezīme – globālās problēmas, kas joprojām ir kovida krīzes sekas, kā arī Krievijas agresijas radītās problēmas. Ņemot vērā, ka šis trijnieks sastāda divas trešdaļas no globālās ekonomikas, no šī trijnieka labklājības ir atkarīgi arī pārējie pasaules iedzīvotāji.