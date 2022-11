"Latvijas Dzelzceļš" kompensācijās saņems 7,9 miljonus eiro

Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un izmantošanas izmaksas ir augstākas nekā budžetā šim paredzētais finansējums, tāpēc katru gadu Ministru kabinetā tiek virzīts jautājums par finansējuma piešķiršanu kārtējā gada ietvaros, to pieprasot no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" vai arī piedāvājot risinājumu apropriāciju pārdalei no cita pieejamā finansējuma, skaidro SM.