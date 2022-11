Personīgais veselības uzraugs – Huawei Watch D

Tas nebaidās no sportošanas lietū, jo ir sertificēta atbilstoši IP68 mitruma noturības standarta prasībām.

Ierīces košajā, krāsainajā 1,64 collu AMOLED displejā var lasīt ziņojumus no piesaistītā viedtelefona, aplūkot laika prognozi un redzēt ienākošos zvanus. Uz tiem gan nevar atbildēt, jo ierīce nav aprīkota ar mikrofonu. Uz ziņojumiem gan var reaģēt ar kādu no iepriekš sagatavotām atbildēm. Iespējams arī vadīt mūzikas atskaņotāju un Huawei viedtelefona fotokameru, lai, piemēram, fotografētu sevi no attāluma.