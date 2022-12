Kas lācītim vēderā jeb ko būtiski apsvērt pirms tālruņa iegādes?

“Viens no pirmajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras vairums viedtālruņu lietotāju, ir atmiņa. Nozares pētījumi liecina, ka, uzkrājoties fotoattēliem un videoklipiem, ierīces atlikušās atmiņas apjoms bieži strauji samazinās jau pēc pusgada vai gada pēc to iegādes. Tāpēc Huawei jaunajā Mate modelī ir ieviesis SuperStorage funkciju, kas automātiski identificē dublētos failus un lietotnes, kuras lietotājs kādu laiku neizmanto, un samazina to patērēto apjomu. Testos ir pierādīts, ka SuperStorage palīdz ietaupīt līdz pat 20 GB, atstājot vairāk vietas fotogrāfijām, videoklipiem un arī spēlēm,” norāda eksperts.