Aģentūra: Mobilizācijas ietekmē izveidojusies ļoti sarežģīta situācija Krievijas darba tirgū

Plāni mobilizēt 300 000 cilvēku un pēc tam sekojošais milzu emigrācijas vilnis no Krievijas samazinājis darbspējīgo vīriešu skaitu Krievijā par 2%. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ “Bloomberg Economics” Krievijas ekonomikai šogad prognozē izaugsmi vien 0,5% apmērā. Kā norāda aģentūra, no mobilizācijas bēguši ne tikai biroju darbinieki, bet arī lauku iedzīvotāji.